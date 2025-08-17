Vorteilswelt
Enfant Terrible Sean Penn feiert 65. Geburtstag

Unterhaltung
17.08.2025 06:00
Eine Karriere mit lichten Höhen und schwierigen Tiefen: Sean Penn ist alles, aber sicher nicht ...
Eine Karriere mit lichten Höhen und schwierigen Tiefen: Sean Penn ist alles, aber sicher nicht langweilig.(Bild: APA/AFP/LOIC VENANCE)

Sean Penn gilt als einer der größten Schauspieler seiner Generation – sorgte aber auch immer wieder für Aufruhr und Skandale. Heute feiert der Kalifornier seinen 65. Geburtstag. Künftig konzentriert er sich eher auf politische Themen und bleibt lieber hinter der Kamera.

Mit den Verfehlungen von Sean Penn ließen sich ganze Bücher füllen. Nach seiner Ehe mit Pop-Superstar Madonna 1985 attackierte er einen Paparazzo körperlich, einen anderen hielt er aus dem Hotelfenster. Nach einer Schlägerei und rücksichtsloser Fahrweise kam er 1987 für einen Monat ins Gefängnis und war Zellennachbar von Serienmörder Richard Ramirez. 2015 traf er für ein Interview für eine Doku auf den mexikanischen Drogenbaron Joaquin „El Chapo“ Guzman und wurde dafür international heftig kritisiert.

Kampf gegen Katastrophen
Doch dann gibt es auch die andere Seite des Hollywood-Kapazunders. So sprach er sich in der George-W.-Bush-Ägide gegen den Irak-Krieg aus, unterstützt die Meeresschutzorganisation Sea Shepherd, gründete ein Flüchtlingslager nach dem verheerenden Erdbeben 2010 in Haiti und engagiert sich seit dem Angriffskrieg der Russen aktiv für die Ukraine. Dessen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj übergab er gar einen seiner Oscars mit dem Hinweis, die Statuette erst wieder zurückhaben zu wollen, wenn die Invasoren besiegt seien.

So ambivalent Penn in der Öffentlichkeit agiert, so makellos ist seine schauspielerische Vita. Oscars als „Bester Hauptdarsteller“ gab es für „Mystic River“ (2004) und „Milk“ (2009), drei weitere Nominierungen für „Dead Man Walking“ (1996), „Sweet And Lowdown“ (2000) und „Ich bin Sam“ (2002). Als vielseitiger Charakterdarsteller war sich Penn nie zu schade, weit über seine Grenzen zu gehen. Abseits seiner bekannten Top-Filme glänzte er etwa auch als gelackter Bruder von Michael Douglas in „The Game“ (1997), als juveniler Krimineller im Knastdrama „Bad Boys“ (1984) oder als listiger Kleinganove im modernen Film Noir „U-Turn“ (1997).

Hinter die Kamera
In den letzten Jahren fokussierte er sich mit seinem Engagement vorwiegend auf den politischen Bereich und fand nach drei Scheidungen offenbar auch wieder privat sein Glück. Ende 2024 zeigte er sich turtelnd mit der Schauspielerin Valeria Nicov – weitere Details sind bis dato nicht bekannt. Seine nächsten Projekte bleiben politisch und finden vorwiegend hinter der Kamera statt. Aktiv ist er auch noch mit 65.

Porträt von Robert Fröwein
Robert Fröwein
