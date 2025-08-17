Enfant Terrible Sean Penn feiert 65. Geburtstag

Kampf gegen Katastrophen

Doch dann gibt es auch die andere Seite des Hollywood-Kapazunders. So sprach er sich in der George-W.-Bush-Ägide gegen den Irak-Krieg aus, unterstützt die Meeresschutzorganisation Sea Shepherd, gründete ein Flüchtlingslager nach dem verheerenden Erdbeben 2010 in Haiti und engagiert sich seit dem Angriffskrieg der Russen aktiv für die Ukraine. Dessen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj übergab er gar einen seiner Oscars mit dem Hinweis, die Statuette erst wieder zurückhaben zu wollen, wenn die Invasoren besiegt seien.