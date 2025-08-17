„Drago“ setzt sich ein: „Kann den Ärger verstehen“

„Wir machen keine einfache Zeit durch. Aber schlimmer ist es noch, wenn man nicht mitwirken kann“, weiß Abwehrboss Aleks Dragovic. Der Austria auch heute beim LASK – die Linzer warten ebenfalls noch auf den ersten Ligasieg – nach seinem Muskelfaserriss fehlen wird. Im Europacup fieberte er gegen Banik Ostrau von der Tribüne mit, war bei den Ansprachen in der Kabine und auch nach dem Schlusspfiff voll im Einsatz. Weil Fans ihren Unmut auf dem Platz zeigten, „Drago“ im feinen Anzug sofort das Gespräch suchte. „Ich kann den Ärger verstehen, die Situation ist nicht befriedigend. Nach Banik gab’s die Kritik, dass wir wieder kämpfen müssen. In diesem Punkt kann man der Mannschaft in dem Spiel aber keinen Vorwurf machen. Anders als gegen den WAC, da hat von A bis Z nichts gepasst. Da gibt es keine zwei Meinungen, das habe ich auch klargestellt.“