Nonnen klagen an: „Wir wurden verfrachtet“
Heim statt Kloster
Drei Ordensschwestern dachten, sie dürfen ihren Lebensabend im Kloster Goldenstein vor den Toren Salzburg verbringen. Ein fataler Trugschluss: Mittlerweile leben die betagten Frauen in einem Altersheim – gegen ihren Willen!
„Wir haben uns gefühlt wie bei den Nazis. Die haben auch einfach Leute abgeholt.“ Stolze 88 Jahre ist Schwester Bernadette mittlerweile alt – und doch schwingt in ihren Worten nicht der Hauch von Altersmilde mit. Sie bleibt kämpferisch, hofft auf Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für sich selbst und zwei ihrer Ordensschwestern. „Wenn wir nicht so katholisch wären, wären wir längst aus der Kirche ausgetreten.“
