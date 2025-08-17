Nonnen klagen an: „Wir wurden verfrachtet“

„Wir haben uns gefühlt wie bei den Nazis. Die haben auch einfach Leute abgeholt.“ Stolze 88 Jahre ist Schwester Bernadette mittlerweile alt – und doch schwingt in ihren Worten nicht der Hauch von Altersmilde mit. Sie bleibt kämpferisch, hofft auf Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für sich selbst und zwei ihrer Ordensschwestern. „Wenn wir nicht so katholisch wären, wären wir längst aus der Kirche ausgetreten.“