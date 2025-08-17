Trump stockt Nationalgarde in Washington auf

Trump will Befugnisse ausweiten

Einem Vertreter des Weißen Hauses zufolge sollen die zusätzlichen Truppen der Nationalgarde „Bundeseigentum schützen, ein sicheres Umfeld für Polizeibeamte schaffen und eine sichtbare Präsenz zur Abschreckung von Verbrechen gewährleisten“. Trump, der ähnliche Maßnahmen in anderen von Demokraten regierten Städten angedeutet hat, versucht in seiner zweiten Amtszeit, die Befugnisse des Präsidenten auszuweiten.