Gegen Obdachlose
Trump stockt Nationalgarde in Washington auf
Auf Bitten von US-Präsident Donald Trump entsenden die republikanischen Gouverneure von West Virginia, South Carolina und Ohio Hunderte Soldaten der Nationalgarde in die Hauptstadt Washington.
- 300 bis 400 Soldaten werden als „Zeichen des Engagements für die öffentliche Sicherheit und die regionale Zusammenarbeit“ in die Hauptstadt Washington geschickt, teilte das Büro des Gouverneurs von West Virginia, Patrick Morrisey, mit.
- Der Gouverneur von South Carolina, Henry McMaster, kündigte die Entsendung von 200 Soldaten seiner Nationalgarde an.
- Der Gouverneur von Ohio, Mike DeWine, entsendet in den kommenden Tagen 150 Militärpolizisten.
Kriminalitätsrate auf 30-Jahre-Tief
Als Grund für die Aufstockung nannte Trump einen Notstand bei Kriminalität und Obdachlosigkeit. Daten des Justizministeriums zeigen jedoch, dass die Gewaltkriminalität in Washington im Jahr 2024 auf ein 30-Jahres-Tief gefallen ist.
Trump will Befugnisse ausweiten
Einem Vertreter des Weißen Hauses zufolge sollen die zusätzlichen Truppen der Nationalgarde „Bundeseigentum schützen, ein sicheres Umfeld für Polizeibeamte schaffen und eine sichtbare Präsenz zur Abschreckung von Verbrechen gewährleisten“. Trump, der ähnliche Maßnahmen in anderen von Demokraten regierten Städten angedeutet hat, versucht in seiner zweiten Amtszeit, die Befugnisse des Präsidenten auszuweiten.
