Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einblick mit Gutachten

So viel ist berühmte „Geister-Bau“ in Igls wert

Tirol
17.08.2025 07:00
Eine Anrainerin schickte Fotos und übte heftige Kritik
Eine Anrainerin schickte Fotos und übte heftige Kritik(Bild: Privat)

Die „Tiroler Krone“ bekam das Verkehrswertgutachten zu einem kuriosen Rohbau in Igls zugespielt. Auf 47 Seiten stehen überaus spannende Details. Wir fassen die wichtigsten zusammen ...

0 Kommentare

Erneut sorgt die „Geister-Baustelle“ in Innsbruck-Igls für Schlagzeilen. Wie berichtet, war eine nette Wohnanlage samt Garten geplant. Aufgrund der Pleite des Bauunternehmens steht der halb fertige Rohbau seit einer gefühlten Ewigkeit still.

Zuletzt meldete sich auch eine Anrainerin und meinte, dass „das Erdgeschoss, die Wohnungen und die Tiefgarage“ seit mehr als zwei Jahren ständig unter Wasser stehen – teilweise mehr als 60 oder 70 Zentimeter.

Die „Krone“ schaute schon öfter beim „Geister-Rohbau“ in Igls vorbei
Die „Krone“ schaute schon öfter beim „Geister-Rohbau“ in Igls vorbei(Bild: Johanna Birbaumer)

Die Quelle sorgt für steten Nachfluss, besonders bei Regen. Wie es mit dem Rohbau weitergeht, ist nach wie vor noch unklar. Der „Krone“ wurde nun aber ein von einem Sachverständigen erstelltes Verkehrswertgutachten mit vielen Details zugespielt.

Gesamterrichtungskosten bei über 12,3 Millionen Euro
Wir präsentieren die wichtigsten Punkte aus den insgesamt 47 Seiten:

  • Zuerst das Interessanteste: Die bisherigen Gesamterrichtungskosten belaufen sich laut dem Gutachten auf mehr als 12,3 Millionen Euro brutto.
  • Auch die Kosten der insgesamt 23 Wohnungen werden aufgelistet. Alle zusammen belaufen sich auf über 13,3 Millionen Euro. Die teuerste kostet über eine Million Euro, die „günstigste“ etwas mehr als 283.800 Euro.
  • „Aufgrund der aktuell sehr schwachen Konjunktur und des damit verbundenen hohen Finanzierungs- und Verwertungsrisikos für den Bauträger wird eine Rendite in der Höhe von 15 Prozent auf die Gesamtkosten als angemessen angesehen“, heißt es im Gutachten. Wobei sich durch Schwankungen am Markt „wesentliche Änderungen ergeben können“.
  • Auch interessant: „Aufgrund der Nutzung von Wohnflächen im Grundwasserschwankungsbereich ist das Projekt mit erhöhten Risiken verbunden.“
Lesen Sie auch:
Wird der „Geister-Rohbau“ zu einer „Geister-Ruine“?
Bei KSV nachgefragt
Wird „Geister-Baustelle“ in Tirol „Geister-Ruine“?
05.07.2025
Nach Rechtsstreit
Bei „Geister-Baustelle“ wird nun wieder gewerkelt
14.07.2024
Anrainerin verzweifelt
„Die Geister-Baustelle steht ständig unter Wasser“
08.07.2025
  • Für etwaige Interessenten, die das Projekt vielleicht doch noch fortführen möchten, gut zu wissen: Der Vergleichswert des unbebauten Grundstückes liegt bei über 3,8 Millionen Euro, der so genannte Residualwert des bebauten Grundstücks bei etwas über 1,9 Millionen Euro.
  • „Bis spätestens 28. Februar 2026 ist eine Bauzeitverlängerung zu beantragen.“ 
Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Wasser
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
186.081 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
153.926 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
126.588 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2286 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1869 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1693 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf