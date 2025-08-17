So viel ist berühmte „Geister-Bau“ in Igls wert

Die „Tiroler Krone“ bekam das Verkehrswertgutachten zu einem kuriosen Rohbau in Igls zugespielt. Auf 47 Seiten stehen überaus spannende Details. Wir fassen die wichtigsten zusammen ...
Erneut sorgt die „Geister-Baustelle“ in Innsbruck-Igls für Schlagzeilen. Wie berichtet, war eine nette Wohnanlage samt Garten geplant. Aufgrund der Pleite des Bauunternehmens steht der halb fertige Rohbau seit einer gefühlten Ewigkeit still.
Zuletzt meldete sich auch eine Anrainerin und meinte, dass „das Erdgeschoss, die Wohnungen und die Tiefgarage“ seit mehr als zwei Jahren ständig unter Wasser stehen – teilweise mehr als 60 oder 70 Zentimeter.
Die Quelle sorgt für steten Nachfluss, besonders bei Regen. Wie es mit dem Rohbau weitergeht, ist nach wie vor noch unklar. Der „Krone“ wurde nun aber ein von einem Sachverständigen erstelltes Verkehrswertgutachten mit vielen Details zugespielt.
Gesamterrichtungskosten bei über 12,3 Millionen Euro
Wir präsentieren die wichtigsten Punkte aus den insgesamt 47 Seiten:
