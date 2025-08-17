Vorteilswelt
Skispringen

„Surreal“: ÖSV-Adler führt Sommer-Grand-Prix an

Ski Nordisch
17.08.2025 07:19
Niklas Bachlinger
Niklas Bachlinger(Bild: GEPA)

Niklas Bachlinger hat beim Sommer-Grand-Prix der Skispringer mit Platz zwei in Wisla erneut überzeugt und die Führung in der Sommerserie übernommen.

Der 23-jährige Vorarlberger musste sich in Polen nur dem Lokalmatador Maciej Kot geschlagen geben und verwies Altmeister Kamil Stoch auf Platz drei.

„Surreal“
„Es freut mich mega. Morgen zum ersten Mal in meinem Leben mit der gelben Nummer zu springen, fühlt sich surreal an. Aber ich glaube, ich kriege das hin“, sagte Bachlinger.

