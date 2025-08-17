Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Große Verärgerung

Suche nach Hausarzt wurde zu einem Hürdenlauf

Oberösterreich
17.08.2025 07:00
Für eine Krankmeldung musste eine Welserin mit einer Freundin zwei Stunden lang nach einem Arzt ...
Für eine Krankmeldung musste eine Welserin mit einer Freundin zwei Stunden lang nach einem Arzt suchen.(Bild: P. Huber)

Zum sprichwörtlichen Hürdenlauf wurde die Suche nach einem Hausarzt für eine kranke Welserin und deren Freundin, die sie dabei unterstützte. Erst nach zwei Stunden gelang es den Oberösterreicherinnen, einen praktischen Arzt zu finden. Dieser war aber ein Wahlarzt, der für die Krankschreibung 38 Euro kassierte.

0 Kommentare

Die Urlaubszeit dürfte sich negativ auf den ohnehin schon angespannten Hausärztemangel auswirken, wie ein aktueller Fall aus Wels deutlich zeigt. „Meine Freundin war krank, ihr Kreislauf im Keller. Ihr war extrem schwindlig, sie war käseweiß im Gesicht“, erzählt Tamara T. „Ich wollte sie gegen 13.30 Uhr zu ihrem Hausarzt bringen, weil sie in dem Zustand unmöglich selbst fahren konnte“, so die 53-Jährige.

Doch auf der Homepage des Mediziners war zu lesen, dass die Praxis wegen Urlaubs geschlossen sei – Patienten sollen 1450 oder in Notfällen die Rettung rufen. „Bei 1450 hat man nur gemeint, dass wir zu einem umliegenden niedergelassenen Arzt fahren sollen“, sagt T. verärgert – was nicht so einfach war, denn ein nahes Primärversorgungszentrum fühlte sich nicht zuständig, andere Hausärzte waren entweder im Urlaub oder hatten geschlossen.

Über zwei Stunden nach medizinischer Hilfe gesucht
„Schließlich bin ich zu der Praxis des Hausarztes gefahren. An der Tür klebte ein Zettel, auf dem eine Vertretung stand“, schildert T. Sofort wurden die Frauen dort vorstellig, doch trotz eines leeren Wartezimmers war ein Termin erst am kommenden Vormittag möglich. „Da haben wir seit über zwei Stunden nach einem Doktor gesucht, meine Freundin konnte sich kaum mehr auf den Beinen halten. Ich habe nach einer Krankmeldung gefragt, doch bekam die Info, dass sie die bei Vertretungspatienten nur nach ärztlicher Untersuchung ausstellen.“

Ein Wahlarzt habe die Patientin schließlich übers Telefon krankgeschrieben – Kostenpunkt 38 Euro. „Eine Schande“, so die erboste Helferin.

Laut Gesundheitskasse sind in Oberösterreich derzeit 20 Kassenstellen für Allgemeinmedizin unbesetzt, rund 26 seien in Besetzung – darunter auch jene für das zweite Primärversorgungszentrum in Wels. „Der aktuelle Erfahrungsbericht ist unerfreulich, und wir werden eine Erinnerung zum Thema Vertretung an unsere Vertragspartner schicken“, heißt es aus der Pressestelle der ÖGK.

Vertretung muss bekannt gegeben werden
Grundsätzlich sei jeder Kassenarzt verpflichtet, bei Schließung der Ordination eine Vertretung bekannt zu geben – auf der Homepage, der Tür oder einem Tonband. Zudem müssten sie über ihre Auffindesituation im Ärztefinder für OÖ informieren, „was aber leider nicht immer gemacht wird“.

Das bestätigt auch Klaus Kaiserseder, Dienstführender der Rettungsleitstelle Linz-Mühlviertel: „Das ist auch für uns nicht einfach. Die Meldemoral ist überschaubar, wir erfahren oft erst von Patienten, dass ihr Hausarzt im Urlaub ist.“

Porträt von Andrea Kloimstein
Andrea Kloimstein
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
186.081 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
153.926 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
126.588 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2286 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1869 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1693 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Mehr Oberösterreich
Große Verärgerung
Suche nach Hausarzt wurde zu einem Hürdenlauf
Beste Plätze sichern
Als VIP die Linzer Klangwolke neu erleben
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 17 Uhr: WAC gegen FC Blau-Weiß Linz
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 17 Uhr: „Krisen-Derby“ LASK gegen Austria
Souveräner Auftritt
3:1 in Ried! Sturm dreht nach Rückstand voll auf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf