Suche nach Hausarzt wurde zu einem Hürdenlauf

Über zwei Stunden nach medizinischer Hilfe gesucht

„Schließlich bin ich zu der Praxis des Hausarztes gefahren. An der Tür klebte ein Zettel, auf dem eine Vertretung stand“, schildert T. Sofort wurden die Frauen dort vorstellig, doch trotz eines leeren Wartezimmers war ein Termin erst am kommenden Vormittag möglich. „Da haben wir seit über zwei Stunden nach einem Doktor gesucht, meine Freundin konnte sich kaum mehr auf den Beinen halten. Ich habe nach einer Krankmeldung gefragt, doch bekam die Info, dass sie die bei Vertretungspatienten nur nach ärztlicher Untersuchung ausstellen.“