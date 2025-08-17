Abzockversuch an „amtsbekannter“ Tankstelle

Es war an einem sonnigen Wintertag, genau am 3. Februar 2025, als die Wienerin beruflich im Bezirk Lilienfeld unterwegs war und am Nachmittag, zwischen zwei Terminen, tanken musste. Sie steuerte eine Tankstelle neben der B19 an – an der Zapfsäule angelangt, bemerkte sie aber, dass es in dem Betrieb kein Personal gab und nur mit Karte an einem Automaten im Freien bezahlt werden konnte. „Ich hatte das davor noch nie getan, darum fuhr ich weiter“, so die Frau.