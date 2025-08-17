Motorsport-Juwel: „Dann gibt es halt einen Abflug“

Und es ist bisher noch nicht ganz nach Plan gelaufen, oder?

Letztes Jahr war auf jeden Fall ein Lehrjahr, mit vielen neuen Strecken. Dieses Jahr hatten wir dann einen echt guten Winter, haben uns wirklich gut vorbereiten können. Das haben dann auch die ersten Testtage gezeigt. Aber dann hatte ich am zweiten Testtag leider einen Abflug und habe mich dabei am linken Handgelenk und am rechten Ellbogen verletzt. Ich musste dann die ersten drei Rennen auslassen und von vorne anfangen. Das hat am Anfang sehr viel gekostet. Die letzten drei, vier Rennen haben wir wieder echte Fortschritte gemacht. Aber im Rennen hat es bis jetzt noch nicht so geklappt, wie wir uns das erhofft haben.