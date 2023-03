Finaltickets für Liverpool bereits ausverkauft

Das große ESC-Finale findet am 13. Mai in der Liverpool Arena mit rund 11.000 Plätzen statt. Österreich tritt mit dem Frauenduo Teya & Salena an, das heuer im 2. Halbfinale am 11. Mai den Song „Who the hell ist Edgar?“ präsentiert. ORF 1 überträgt jeweils live ab 21.00 Uhr.