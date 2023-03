Stefanin dankbar, dass es für ihn weitergeht

„Den Mut muss man haben“

„An dieser Stelle möchte ich ein großes Dankeschön an die Produktion und an meine neue Partnerin aussprechen. Den Mut muss man haben - Hut ab! Meine Teilnahme an diesem großartigen Format zu ermöglichen ist erstklassig!“, schrieb er zu Fotos, die ihn happy mit Missy May vor dem ersten Training zeigen.