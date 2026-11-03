Haas entlässt Ocon! Youngster übernimmt Cockpit

Formel-1-Rennstall Haas hat sich offiziell von Esteban Ocon getrennt. Nachdem der Franzose bereits im Laufe des Rennwochenendes in Mexiko ausgebootet wurde, zieht das Team jetzt einen Schlussstrich. Als Nachfolger steht Rafael Camara bereit.
Der Rennstall verkündete am Dienstagabend die Entscheidung sich endgültig vom Franzosen zu trennen. Zu den genauen Hintergründen, die zur vorzeitigen Trennung geführt haben, möchte man sich weiterhin nicht äußern.
„Solche Entscheidungen werden niemals leichtfertig getroffen, wie es auch in Mexiko-Stadt der Fall war – doch damals wie heute sind wir der Überzeugung, dass dies im besten Interesse des Teams für die Zukunft ist. Die Gespräche, die letztendlich zwischen dem Team und Esteban stattfanden, sind eine interne Angelegenheit. Und wir werden auch weiterhin die Vertraulichkeit von Gesprächen hinter verschlossenen Türen respektieren“, wird Teamchef Ayao Komatsu zitiert.
Youngster übernimmt vorzeitig
Ocon war vom amerikanischen Formel-1-Rennstall Haas für das zurückliegende Wochenende kurzfristig als Fahrer gestrichen worden. Das Team teilte die Entscheidung knapp drei Stunden vor dem Training am Samstag auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko-Stadt mit.
Für den Rest der Saison übernimmt mit Camara ein vielversprechendes Talent. Der Brasilianer, der aktuell an der Spitze der Formel 2 steht, hat bei Haas bereits einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.
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