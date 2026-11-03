Haas entlässt Ocon! Youngster übernimmt Cockpit

„Solche Entscheidungen werden niemals leichtfertig getroffen, wie es auch in Mexiko-Stadt der Fall war – doch damals wie heute sind wir der Überzeugung, dass dies im besten Interesse des Teams für die Zukunft ist. Die Gespräche, die letztendlich zwischen dem Team und Esteban stattfanden, sind eine interne Angelegenheit. Und wir werden auch weiterhin die Vertraulichkeit von Gesprächen hinter verschlossenen Türen respektieren“, wird Teamchef Ayao Komatsu zitiert.