ORF: Karina Sarkissova verlässt „Dancing Stars“

Der ORF holte sie 2011 in die Jury der Castingshow „Die große Chance“. 2017 wurde sie Teil der Jury der ORF-Show „Dancing Stars“. Die Show setzte im Jahr 2022 aus. Doch anstatt in den Jury-Sessel zurückzukehren, wollte Sarkissova 2023 - gemeinsam mit Dimitar Stefanin - an der 15. Staffel als Tänzerin im Ballroom ihr Können beweisen.