Missy May ersetzt verletzte Karina Sarkissova

Duddy studierte in New York klassisches Ballett und war anschließend viele Jahre am Broadway als Darstellerin tätig, bevor es sie zu „Cats“ nach Wien verschlug. Seitdem prägt sie mit ihren Arbeiten für Musical, Oper und Operette die europäische Theaterlandschaft. Zu ihren klassischen Wurzeln kehrte sie in den 90ern als Ballettdirektorin an der Volksoper Wien zurück. Sie schrieb zwei Musicals und choreografierte u. a. die Uraufführungen „Ich war noch niemals in New York“ und „I am from Austria“ sowie Showeinlagen für die Shows von Peter Alexander oder Rainhard Fendrich.