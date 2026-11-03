US-Sport-Star verrät: Kurz vor Absturz in Todesjet

Trauer um Piloten

Mixon erinnerte sich noch gut an die beiden Piloten. „Die Geschichte der jungen Frau zu hören und zu erfahren, was für eine vielversprechende Zukunft sie vor sich hatte, macht es nur noch herzzerreißender, dass ihr Leben so früh beendet wurde“, trauerte der NFL-Star. Die Co-Pilotin war erst 20 Jahre alt und hatte bereits mit 17 Jahren ihre Pilotenprüfung bestanden.