US-Sport-Star verrät: Kurz vor Absturz in Todesjet

Als die tragischen Nachrichten über einen Flugzeugabsturz in Florida, bei dem alle neun Insassen ums Leben kamen, um die Welt gingen, traute NFL-Star Joe Mixon seinen Augen kaum. Erst wenige Wochen zuvor war der US-Amerikaner selbst in derselben Maschine unterwegs gewesen – mit genau denselben Piloten.
„Ich bin absolut schockiert vom gestrigen tragischen Flugzeugabsturz in Florida“, teilte der NFL-Spieler auf „X“ mit. Am Sonntag stürzte ein Privatflugzeug mit neun Insassen über einem Wohngebiet in Cresthaven im US-Bundesstaat Florida ab. „Erst letzten Monat flog ich in genau dieser Maschine, mit den beiden Piloten“, erinnerte sich Mixon, der dem Unglück nur knapp entgangen war.
Kurz vor 13 Uhr (Ortszeit) meldete die Cockpit-Crew per Funk Probleme und wollte einem Unwetter ausweichen. Kurz darauf krachte der Flieger senkrecht zu Boden. Alle Insassen kamen dabei ums Leben.
Trauer um Piloten
Mixon erinnerte sich noch gut an die beiden Piloten. „Die Geschichte der jungen Frau zu hören und zu erfahren, was für eine vielversprechende Zukunft sie vor sich hatte, macht es nur noch herzzerreißender, dass ihr Leben so früh beendet wurde“, trauerte der NFL-Star. Die Co-Pilotin war erst 20 Jahre alt und hatte bereits mit 17 Jahren ihre Pilotenprüfung bestanden.
Mixon weiterhin vertragslos
Joe Mixon, ehemaliger Running Back der Cincinnati Bengals und Houston Texans sowie zweimaliger Pro Bowler, ist weiterhin vertragslos. Aufgrund einer Fußverletzung verpasste der 30-Jährige die gesamte vergangene Saison, woraufhin er keinen neuen Vertrag in Texas erhielt. Ein Deal mit den Seattle Seahawks, dem Vorjahressieger, kam nach den medizinischen Untersuchungen jedoch ebenfalls nicht zustande.
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