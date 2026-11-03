Ministerin: „Wir haben ein ausgezeichnetes System“

Wie krank ist unser Gesundheitssystem, wenn es um unsere Kinder geht? Lange Wartezeiten, fehlende Therapieplätze und überlastete Familien! Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) betont: „Wir haben ein ausgezeichnetes Gesundheitssystem“, räumt aber Verbesserungsbedarf ein. Bei Tanja Pfaffeneder diskutieren im „CLUB 3“ auch der Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde, Klaus Vavrik, und CAPE-10-Chefin Silvia Bruni.