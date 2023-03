Ernste Eilpost an Zadic: In den Häfn droht Kollaps

Österreichs Gefängniszellen werden immer voller, die Büros in den Justizanstalten aber immer leerer - die „Krone“ berichtete. Christiane Teschl-Hofmeister, Landesobfrau des niederösterreichischen Arbeitnehmerbundes, ortet ein Sicherheitsrisiko und schickt daher am Montagmorgen einen Brief an Justizministerin Alma Zadić. Was im Schrieb steht, wo die Probleme liegen und welches Bundesland zur Seite springt.