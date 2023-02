Personalmangel in den NÖ-Häfn spitzt sich jetzt zu

Egal, ob in den Kliniken, in den Pflegeheimen oder in den Schulen – egal, wo man im Land hinschaut, fehlt es an Fachkräften. Auch die Justizanstalten sind längst keine Ausnahme mehr. Rund 35 Überstunden spulen die Wachebeamten im Land durchschnittlich pro Monat ab. Vor allem in der Justizanstalt Stein, dem wohl bekanntesten Häfn Niederösterreichs, erscheint der Personalengpass aktuell besonders dramatisch.