„Noch bin ich hier die Dancing Queen“

Nomen est omen - es ist ein Mutmacher-Buch, wie sie ADABEI beim Treff in einem Wiener Innenstadt-Kaffeehaus verrät: „Ja, um zu zeigen, dass man nicht alleine ist. Dass es ganz vielen Müttern so geht - ich habe dafür mit Politikerinnen und Schauspielerinnen, aber auch mit Ärztinnen und Elementarpädagoginnen gesprochen. Man merkt, dass wir in diesem Leben eigentlich alle gleich sind, ob du jetzt bekannt bist oder nicht.“