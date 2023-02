„Dancing Stars“: Barbara Meier erste Gastjurorin

Barbara Meier: „Ich liebe Tanz, habe früher selbst als Rock-’n’-Roll-Trainerin gearbeitet und konnte bei der deutschen Variante ‚Let’s Dance‘ sogar bis ins Finale tanzen. Umso mehr freue ich mich, mich nun als Jurorin in meiner neuen Heimat von so vielen unterschiedlichen Tänzen begeistern zu lassen. Es gibt keine andere Show, die so viel Eleganz, Glamour und Lebensfreude versprüht.“