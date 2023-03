Bauernvertreter werben wieder um Stimmen

Freiheitliche Bauern wollen in die Kammer

Bei der Wahl tritt auch die Freiheitliche Unabhängige Bauernschaft Burgenland an. „Ziel ist, dass wir in die Kammer einziehen und dass dort wieder die Sprache der Bauern gesprochen wird“, betonte der Spitzenkandidat Thomas Karacsony. 2018 waren die Blauen knapp gescheitert.