LK-Wahl: Bauernbund will Position halten

In der Vollversammlung dominiert der Bauernbund mit 24 von 32 Mandaten. Geht es nach Landwirtschaftskammer-Präsident Niki Berlakovich soll das auch weiter so bleiben. Er tritt wieder als Spitzenkandidat für den Bauernbund an. Punkten will man mit dem Motto „Sicherheit & Stabilität für unser Land“.