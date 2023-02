Betrunkener Fahrgast bedrohte Schaffner mit Messer

Verhaftung am Bahnhof

Der Schaffner verständigte die Polizei, welche den Österreicher in weiterer Folge am Bahnhof Thal festnahm. Das Messer wurde von den Beamten sichergestellt und es wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Innsbruck wird der 51-Jährige auf freiem Fuß zur Anzeige gebracht.