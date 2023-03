Ungeimpfte Kinder dürfen nicht mehr in Schule

Neue Spielregeln nach den Ferien

Trotz einer leichten Entspannung gibt’s jedoch für alle Schülerinnen und Schüler in Graz seit Montag neue Spielregeln. In einer Mail, die an alle Direktionen in der Murmetropole erging, gab das Gesundheitsamt den neuen Maßnahmenkatalog vor: Im Fall eines Masernfalles in einer Bildungseinrichtung dürfen Kinder, die zweimal gegen Masern geimpft sind, die Schule weiter besuchen. Jene, die einmal geimpft sind, „sollen sich dringend ein zweites Mal impfen lassen und dürfen die Einrichtung auch weiterhin besuchen.“ Ungeimpfte werden „für 21 Tage ab Letztkontakt mit einer infizierten Person verkehrsbeschränkt und erhalten einen Bescheid der Behörde“, heißt es in dem Schreiben, das der „Krone“ vorliegt.