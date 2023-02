Steiermark: Masern-Cluster hat sich ausgeweitet

Ein Fall in Wien sowie jener in Kärnten sind mit dem Cluster in der Steiermark in Zusammenhang zu bringen. Ein weiterer in der Bundeshauptstadt trat bereits zu Jahresanfang aus, war reise-assoziiert und ist bereits abgeklungen. Weitere Ansteckungen durch den derzeit aktiven Fall hat es nicht gegeben „und es ist sehr unwahrscheinlich, dass es über diese Infektionsquelle in Wien zu weiteren Ansteckungen kommen wird“, teilte ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker der APA mit. Auch in Kärnten hat sich bislang kein weiterer Verdachtsfall bestätigt.