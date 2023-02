Masern breiten sich aus: Schon 24 steirische Fälle

Nachdem sich am Wochenende die Ereignisse beinahe überschlagen haben, ist der Anstieg mittlerweile gebremster. Aber dennoch kamen am Mittwoch vier neue Masern-Fälle in der Steiermark dazu, wie es auf „Krone“-Anfrage in der Landes-Gesundheitsabteilung heißt. In Summe sind es damit bereits 24.