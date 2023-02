Siebtes Kind wegen Masern in Grazer Klinik

Die Warnungen und schnellen Maßnahmen dürften zumindest fürs Erste gewirkt haben: Nachdem die Zahl an Masernfällen Anfang der Woche bereits auf 20 gestiegen ist, vermeldet das Grazer Gesundheitsamt am Dienstag keine weiteren Fälle. Am Freitag waren die ersten zwei Geschwister erkrankt, danach stieg die Zahl rasant an.