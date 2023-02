Kleben für das Klima: Kein Applaus für Aktivisten

Franz-Josefs-Kai am Schwedenplatz, Schüttelstraße, Währinger Gürtel und Margaretengürtel: Es ist - nach zwei Wochen Dauerprotest durch Aktivisten der Letzten Generation - schon ein routiniertes Spiel. Am Freitag klebten sich selbsternannte Umweltschützer erneut auf Wiens Straßen. Auch am Freitag wurden sie von der Polizei entfernt.