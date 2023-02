Heftiger Schlagabtausch bei Sonderlandtag

Opposition übt Kritik am Wärmepreisdeckel

„Der Wärmepreisdeckel geht nicht tief in den Mittelstand hinein, sondern schwer daneben“, kritisierte hingegen ÖVP-Klubobmann Markus Ulram. Er forderte einmal mehr, die Gewinne der Burgenland Energie an die Kunden auszuschütten. Für FPÖ-Landesobmann Alexander Petschnig ist der Wärmepreisedeckel zwar eine gute Idee, aber „Etikettenschwindel“. Es sei kein Deckel, sondern ein Zuschuss.