VW-Bus-Ende: T6.1 läuft früher als erwartet aus!

Dass der VW T6.1 wohl nicht mehr lange bestellbar sein wird, liegt also nicht an mangelnder Beliebtheit - sondern eher an zu großer Beliebtheit: „Wir sind beim T6.1 schon fast bis zum Produktionsende ausverkauft“, zitiert die Automobilwoche einen Verantwortlichen von Volkswagen Nutzfahrzeug, der namentlich nicht genannt werden will.