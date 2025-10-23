Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fest in Graz

„Großes Vorbild“: Waltraud Klasnic feiert 80er

Steiermark
23.10.2025 20:00
Jubilarin Waltraud Klasnic mit ÖVP-Chefin Manuela Khom (re.) und Autor Herwig Hösele
Jubilarin Waltraud Klasnic mit ÖVP-Chefin Manuela Khom (re.) und Autor Herwig Hösele(Bild: Jauschowetz Christian)

Der runde Geburtstag der ersten Landeshauptfrau Österreichs wurde am Donnerstag in Graz gebührend gefeiert. Etwa hundert Wegbegleiter kamen zum Fest. Es gab viel Lob – und auch ein neues Buch zu ihrem Lebenswerk.

0 Kommentare

Familie, Freunde und persönliche Weggefährten ließen am Donnerstagabend eine steirische Polit-Legende hochleben: Im Refektorium der Grazer Elisabethinen feierten mehr als hundert Gäste den bevorstehenden 80. Geburtstag der ehemaligen Landeshauptfrau Waltraud Klasnic. Darunter zahlreiche Landesräte und ehemalige Bundes- und Landespolitiker der ÖVP – und auch „Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann mit Chef vom Dienst Gerald Schwaiger.

In ihrer Laudatio würdigte Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom die Jubilarin als „großes Vorbild“, das die Steiermark weit über Landes- und Parteigrenzen hinaus geprägt habe: „Dein Leben ist ein Beispiel dafür, was möglich ist, wenn man nie aufhört, an sich und an andere zu glauben. Deine Fähigkeit, Menschen zusammenzuführen, zu ermutigen, zu bestärken – das ist es, was dich so besonders macht.“

Lesen Sie auch:
Die ehemalige steirische Landeshauptfrau Waltraud Klasnic: „Man muss sich in den Spiegel schauen ...
Krone Plus Logo
Erste Landeshauptfrau
Klasnic: „Man muss in den Spiegel schauen können!“
19.10.2025

Ihr langjähriger Wegbegleiter Herwig Hösele wiederum präsentierte sein neues Buch, in dem er die Geschichte Österreichs, der Steiermark und jene von Waltraud Klasnic miteinander verknüpft. „Es ist eine dreifache Erfolgsstory“, resümiert der Autor.

Porträt von Gerald Schwaiger
Gerald Schwaiger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
222.802 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
202.093 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
198.968 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf