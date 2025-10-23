„Großes Vorbild“: Waltraud Klasnic feiert 80er

Der runde Geburtstag der ersten Landeshauptfrau Österreichs wurde am Donnerstag in Graz gebührend gefeiert. Etwa hundert Wegbegleiter kamen zum Fest. Es gab viel Lob – und auch ein neues Buch zu ihrem Lebenswerk.
Familie, Freunde und persönliche Weggefährten ließen am Donnerstagabend eine steirische Polit-Legende hochleben: Im Refektorium der Grazer Elisabethinen feierten mehr als hundert Gäste den bevorstehenden 80. Geburtstag der ehemaligen Landeshauptfrau Waltraud Klasnic. Darunter zahlreiche Landesräte und ehemalige Bundes- und Landespolitiker der ÖVP – und auch „Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann mit Chef vom Dienst Gerald Schwaiger.
In ihrer Laudatio würdigte Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom die Jubilarin als „großes Vorbild“, das die Steiermark weit über Landes- und Parteigrenzen hinaus geprägt habe: „Dein Leben ist ein Beispiel dafür, was möglich ist, wenn man nie aufhört, an sich und an andere zu glauben. Deine Fähigkeit, Menschen zusammenzuführen, zu ermutigen, zu bestärken – das ist es, was dich so besonders macht.“
Ihr langjähriger Wegbegleiter Herwig Hösele wiederum präsentierte sein neues Buch, in dem er die Geschichte Österreichs, der Steiermark und jene von Waltraud Klasnic miteinander verknüpft. „Es ist eine dreifache Erfolgsstory“, resümiert der Autor.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.