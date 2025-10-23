„Großes Vorbild“: Waltraud Klasnic feiert 80er

In ihrer Laudatio würdigte Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom die Jubilarin als „großes Vorbild“, das die Steiermark weit über Landes- und Parteigrenzen hinaus geprägt habe: „Dein Leben ist ein Beispiel dafür, was möglich ist, wenn man nie aufhört, an sich und an andere zu glauben. Deine Fähigkeit, Menschen zusammenzuführen, zu ermutigen, zu bestärken – das ist es, was dich so besonders macht.“