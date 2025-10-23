Auspuff lässt Heck von Corvette ZR1 schmelzen!

Unter einem Auto zum Dahinschmelzen versteht man eigentlich etwas anderes, diese Corvette ZR1 hat den Ausdruck (der für viele auf sie voll zutrifft) etwas zu wörtlich genommen: Sie hat sich bei einer Hochgeschwindigkeitsfahrt ihr eigenes Heck weggeschmolzen.
Anlass war ein Rennen, das Big Bend Open Road Race in Texas. Dort hat die 755 PS starke 2019er-Corvette nebenbei auch den Rekord in der „Unlimited Class“ geschmolzen: 173,004 mph (278 km/h) Durchschnittsgeschwindigkeit, 213 mph (342 km/h) Spitze, 118 Meilen in 41 Minuten.
Das ist schnell. So schnell, dass selbst die Luft um das Auto herum wohl nicht mehr wusste, wo sie hinsoll. Und so hat der Abgasstrom des Kompressor-V8 den Erfolg im Kunststoff verewigt.
Vor Ort bekam der Wagen gleiche einen Spitznamen verpasst: Toasted Marshmallow, weil er eben genauso aussieht wie ein Marshmallow, das man ans Lagerfeuer gehalten hat.
Wenn Leidenschaft Blasen wirft
Der Besitzer, John Anhalt, nahm’s mit Humor. Immerhin hat er nicht nur einen Rekord gebrochen, sondern auch physikalische Grenzen ausgelotet. Die Corvette war über 40 Minuten lang auf Volllast – da kann’s hintenrum schon mal warm werden.
Die Lüftungsgitter verzogen, der Lack gebräunt, der Kunststoff weich wie Kaugummi im Hochsommer. Ein Fall für die Werkstatt? Vielleicht. Oder für die Vitrine – schließlich schmilzt nicht jeder Rennwagen im Ruhm dahin.
Das Rennen selbst ist übrigens nur halb so spannend wie das Ergebnis. Seit 1998 rasen dort Serienautos durch die texanische Wüste, von gemütlichen 85 mph bis zur Unlimited-Klasse – wo „Vollgas“ keine Metapher ist. Dort ist dieser Corvette etwas gelungen, was bisher niemand geschafft hat: Sie war so schnell, dass sie sich selbst karamellisiert hat.
Immerhin hat sie nicht Feuer gefangen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.