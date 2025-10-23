Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wie ein Marshmallow

Auspuff lässt Heck von Corvette ZR1 schmelzen!

Motor
23.10.2025 11:10

Unter einem Auto zum Dahinschmelzen versteht man eigentlich etwas anderes, diese Corvette ZR1 hat den Ausdruck (der für viele auf sie voll zutrifft) etwas zu wörtlich genommen: Sie hat sich bei einer Hochgeschwindigkeitsfahrt ihr eigenes Heck weggeschmolzen.

0 Kommentare

Anlass war ein Rennen, das Big Bend Open Road Race in Texas. Dort hat die 755 PS starke 2019er-Corvette nebenbei auch den Rekord in der „Unlimited Class“ geschmolzen: 173,004 mph (278 km/h) Durchschnittsgeschwindigkeit, 213 mph (342 km/h) Spitze, 118 Meilen in 41 Minuten.

Das ist schnell. So schnell, dass selbst die Luft um das Auto herum wohl nicht mehr wusste, wo sie hinsoll. Und so hat der Abgasstrom des Kompressor-V8 den Erfolg im Kunststoff verewigt.

Die Corvette hat den Look, aber nicht die Süße eines Marshmallows.
Die Corvette hat den Look, aber nicht die Süße eines Marshmallows.(Bild: John Anhalt)

Vor Ort bekam der Wagen gleiche einen Spitznamen verpasst: Toasted Marshmallow, weil er eben genauso aussieht wie ein Marshmallow, das man ans Lagerfeuer gehalten hat.

Wenn Leidenschaft Blasen wirft
Der Besitzer, John Anhalt, nahm’s mit Humor. Immerhin hat er nicht nur einen Rekord gebrochen, sondern auch physikalische Grenzen ausgelotet. Die Corvette war über 40 Minuten lang auf Volllast – da kann’s hintenrum schon mal warm werden.

(Bild: John Anhalt)

Die Lüftungsgitter verzogen, der Lack gebräunt, der Kunststoff weich wie Kaugummi im Hochsommer. Ein Fall für die Werkstatt? Vielleicht. Oder für die Vitrine – schließlich schmilzt nicht jeder Rennwagen im Ruhm dahin.

Das Rennen selbst ist übrigens nur halb so spannend wie das Ergebnis. Seit 1998 rasen dort Serienautos durch die texanische Wüste, von gemütlichen 85 mph bis zur Unlimited-Klasse – wo „Vollgas“ keine Metapher ist. Dort ist dieser Corvette etwas gelungen, was bisher niemand geschafft hat: Sie war so schnell, dass sie sich selbst karamellisiert hat.

Immerhin hat sie nicht Feuer gefangen.

Porträt von Stephan Schätzl
Stephan Schätzl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

On-Board-Video!
China-Stromer mit Fabelrekord auf der Nordschleife
Einst E-Pionier
Nissan Leaf: Was kann die 3. Generation wirklich?
Retro-Charmeur
Renault 4: Wie sehr elektrisiert er wirklich?
Die neue Generation
Audi Q3: Fahrfreude, Stirnrunzeln und viel Design
Bugatti geschlagen
Fast 500 km/h: BYD hat schnellstes Auto der Welt!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
188.590 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
185.111 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
168.665 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Mehr Motor
Wie ein Marshmallow
Auspuff lässt Heck von Corvette ZR1 schmelzen!
On-Board-Video!
China-Stromer mit Fabelrekord auf der Nordschleife
Für leichteren Umstieg
Kia verschenkt Benzin-Duftbaum zum Elektroauto!
Neue Chip-Krise
Wie ein 20-Cent-Teil die Bänder stillstehen lässt
Elektro-Pläne gekippt
Statt Strom: Diese Marken bleiben beim Verbrenner!

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf