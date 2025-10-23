Auspuff lässt Heck von Corvette ZR1 schmelzen!

Das Rennen selbst ist übrigens nur halb so spannend wie das Ergebnis. Seit 1998 rasen dort Serienautos durch die texanische Wüste, von gemütlichen 85 mph bis zur Unlimited-Klasse – wo „Vollgas“ keine Metapher ist. Dort ist dieser Corvette etwas gelungen, was bisher niemand geschafft hat: Sie war so schnell, dass sie sich selbst karamellisiert hat.