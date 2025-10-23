Putin reagiert kühl auf Sanktionen – und zündelt

Putin drohte auch mit massiver Vergeltung, sollte es zum Einsatz von Langstreckenwaffen gegen Ziele weit im russischen Hinterland kommen. „Die Antwort wird sehr ernst, wenn nicht sogar überwältigend sein“, sagte Putin. Er reagierte damit auf einen Bericht des „Wall Street Journal“, demzufolge die US-Regierung eine wichtige Beschränkung für den Einsatz einiger von westlichen Verbündeten gelieferter Langstreckenraketen durch die Ukraine aufgehoben hat. Zudem verwies er auf Äußerungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über Raketen aus eigener Produktion mit einer Reichweite von 3000 Kilometern. Dies sei ein „Eskalationsversuch“, sagte Putin.