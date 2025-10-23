Kia verschenkt Benzin-Duftbaum zum Elektroauto!

Erschnüffelt wurde das Parfum von Max Perttula, dem einzigen Parfumeur Finnlands (und vermutlich dem einzigen, der seine Nase freiwillig in Altöl taucht). Er wählte als Ausgangspunkt einen möglichst schweren Motoröl-Duft, der an eine Autowerkstatt erinnern soll: eine Mischung aus Benzin, Metall und Mineralie. Als Obernote hinzugemixt wird Jasminblütenaroma, das eine Assoziation an Benzin erzeugt. „Schließlich belebt man das Ganze durch eine ‘Metallisierung‘ und ‘Verfeinerung‘ mit Amber-Verbindungen, Kiefernharz und Galbanum“, zitiert Kia in einer Mitteilung den Duft-Designer.