Pure Gänsehaut-Momente mit „Black Phone 2“

Als Kind wurde Finney (Mason Thames) von einem Serienmörder entführt. Und das Trauma sitzt tief. Als seine Schwester Gwen (Madeleine McGraw) von wiederkehrenden Träumen erzählt, die um ihre gemeinsame Mutter kreisen, die sich das Leben nahm, beginnt sich erneut eine vertiginöse Horrorspirale zu drehen. Ein im Schneesturm verwaistes Camp, das die Geschwister aufsuchen und in dem ihre Mom einst gearbeitet hat, gerät zum Ort des Grauens, denn Ethan Hawke kehrt als diabolischer „Greifer“ zurück.