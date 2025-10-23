Star-Dichte im Amateur-Eishockey nimmt weiter zu

Auftakt in der Eishockey-Division I in Kärnten! Am Samstag eröffnet Serienmeister Steindorf die Saison bei Neuling Leoben mit Ex-Ass Setzinger. Die Liga ist heuer noch spannender. Ferlach und Spittal haben sich top verstärkt. Mit Leoben und Zeltweg heben zwei steirische Neueinsteiger auf ein höheres Level.
Spannung ist garantiert! Die meisten Teams der Kärntner Liga Division I haben heuer keine Kosten gescheut. Die Stardichte nimmt immer mehr zu – fast alle Klubs haben sich verstärkt. Mit Christoph Duller, Zintis Zusevics oder Luka Kalan sind wieder einige Ex-Profis neu dazugekommen.
