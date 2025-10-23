Vorteilswelt
Alle jagen Steindorf

Star-Dichte im Amateur-Eishockey nimmt weiter zu

Kärnten
23.10.2025 19:59
Steindorf hat die Titelverteidigung im Visier.
Steindorf hat die Titelverteidigung im Visier.(Bild: Sobe Hermann)

Auftakt in der Eishockey-Division I in Kärnten! Am Samstag eröffnet Serienmeister Steindorf die Saison bei Neuling Leoben mit Ex-Ass Setzinger. Die Liga ist heuer noch spannender. Ferlach und Spittal haben sich top verstärkt. Mit Leoben und Zeltweg heben zwei steirische Neueinsteiger auf ein höheres Level.

0 Kommentare

Spannung ist garantiert! Die meisten Teams der Kärntner Liga Division I haben heuer keine Kosten gescheut. Die Stardichte nimmt immer mehr zu – fast alle Klubs haben sich verstärkt. Mit Christoph Duller, Zintis Zusevics oder Luka Kalan sind wieder einige Ex-Profis neu dazugekommen.

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Stefan Plieschnig
Stefan Plieschnig
Porträt von Albert Kurka
Albert Kurka
