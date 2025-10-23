Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Digitale Mutprobe

Geht es wirklich in acht Minuten zur ID Austria?

Wien
23.10.2025 21:30
Staatssekretär Alexander Pröll (li.) und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (Mi.) ...
Staatssekretär Alexander Pröll (li.) und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (Mi.) besuchten auf der Servicetour sogar den Tierpark Schönbrunn. Den Pinguinen gefiel ihr Einsatz jedenfalls.(Bild: Eva Manhart)

Nach Misserfolgen bei Kaufhaus Österreich, E-Card und Co. versucht sich das offizielle Österreich an der nächsten digitalen Mutprobe. Die „Krone“ machte den Selbsttest und staunte über teils kurze Behördenwege!

0 Kommentare

Kaum ein Regierungsvorhaben wurde in den vergangenen Jahren so auf Hochglanz poliert wie die ID Austria. Auf Broschüren posieren Pensionisten mit Smartphones, und Minister sowie Staatssekretäre lächeln bei der lauthals ausgerufenen 8-Minuten-Challenge in die Kameras — aus dem Politsprech klingt dann immer dieselbe Botschaft: Bequemlichkeit, EU-Konformität, „einfach unterschreiben, fertig“.

Staatssekretär Alexander Pröll fasst die Ambition zusammen: „Die ID Austria fungiert als digitaler Generalschlüssel für Verwaltung, Wirtschaft und Alltag.“ Doch hinter dem Slogan kracht es — und manche fragen: Wer hält eigentlich im Endeffekt wirklich den Schlüssel zu unseren Daten in der Hand?

Kritiker sehen in dem Projekt nicht nur ein praktisches Werkzeug, sondern eine potenzielle Machtkonzentration von Daten, Zugängen und — im schlimmsten Fall auch Kontrolle. Nach den Debatten um Bundestrojaner und „privaten“ Treffen Prölls mit ominösen Cyber-Experten im Tiroler Seefeld herrscht noch größere Unsicherheit im Land.

Staatssekretär Pröll tourt für „seine“ ID Austria durchs ganze Land. An jedem Stopp stehen ...
Staatssekretär Pröll tourt für „seine“ ID Austria durchs ganze Land. An jedem Stopp stehen Experten für Beratung und Unterstützung bereit, nur acht Minuten soll es dauern.(Bild: BKA/Schrötter)

Der Alltag wird digital und hoffentlich auch einfacher
Fakt ist, die ID Austria bietet nebst aller Bedenken auch eine Vielzahl von Vorteilen, die den Alltag deutlich vereinfachen und viele bislang auch mühsame Amtswege überflüssig machen. Sie dient als sicherer digitaler Ausweis, mit dem man sich bei öffentlichen Einrichtungen und sogar privaten Diensten eindeutig identifizieren kann.

Dadurch lassen sich zahlreiche Anträge und Erledigungen bequem online durchführen – rund um die Uhr, ohne lästige Wartezeiten. Man kann zum Beispiel auch den Wohnsitz ummelden, Wahlkarten beantragen oder Steuererklärungen über Finanz-Online abgeben, ohne überhaupt ein Amt betreten zu müssen. Auch Geburtsurkunden, Heiratsurkunden oder Strafregisterauszüge können künftig digital angefordert und signiert werden.

Unternehmen wiederum nutzen die ID Austria mittlerweile schon für elektronische Signaturen von Verträgen, für den Zugang zu Serviceportalen oder zur Gründung einer Firma im digitalen Verfahren – einfacher geht es wohl gar nicht mehr!

Zahlreiche Anträge und Erledigungen sollen künftig bequem online durchführbar sein.
Zahlreiche Anträge und Erledigungen sollen künftig bequem online durchführbar sein.(Bild: Spitzbart Wolfgang)

Im Endeffekt bleibt der Bürger skeptisch zurück: Das neue Vorzeigeprojekt des Staats ist ein technisch und organisatorisch mächtiges Projekt — mit echten Vorteilen für Verwaltung und Privatpersonen. Wenn aber ein System zu zentral wird, müssen Transparenz, unabhängige Sicherheitsprüfungen, dezentrale Ausweichoptionen und klare Limits auf Datenzugriffe gewährleistet sein.

Und im Endeffekt sind die versprochenen acht Minuten bis zur endgültigen Freischaltung im Netz auch nur eine Illusion – fragt man die Generation 70 plus.

In vier Schritten zur ID Austria

  1. Gehen Sie mit Ihrem amtlichen Lichtbildausweis und Smartphone zu einer zuständigen Behörde.
  2. Sie erhalten von Beamten einen Ausdruck mit Ihrem Freischaltcode und Widerrufs-Passwort. Geben Sie Ihre Mobiltelefonnummer bekannt, um einen SMS-TAN zu erhalten.
  3. Zu Hause setzen Sie dann mit einem Zweitgerät (z.B. Laptop), Freischaltcode und Widerrufs-Passwort die Registrierung fort.
  4. Schließen Sie die Registrierung ab, in dem Sie Ihren bevorzugten Authentifizierungsfaktor (z.B. per App) mit Ihrer ID Austria verknüpfen – fertig!

Schneller Service direkt beim Amt
Aller Anfang ist schwer, und so machte sich nun auch ein – nicht ganz so Technik-affiner – „Krone“-Reporter auf den Weg zur ID-Austria-Servicestelle. Nach dem Prinzip „First come, first serve“ ging es am Vormittag bei der Wiener Stadtinformation rasch zur Sache. „Bewaffnet“ mit amtlichem Lichtbildausweis, Smartphone und voller Vorfreude.

Die erfahrene Beamtin Regina Salem nahm die Daten auf, erklärte kurz und prägnant die Umstände und händigte nach einem Abgleich des Handycodes auch in wenigen Minuten das gewünschte Formular zur endgültigen Anmeldung der ID Austria im Internet aus.

Salem und Hillerer ermöglichen den raschen und einfachen Ablauf in Wien. Die „Krone“ war ...
Salem und Hillerer ermöglichen den raschen und einfachen Ablauf in Wien. Die „Krone“ war begeistert.(Bild: Zwefo)

Walter Hillerer, Chef der Sofortmaßnahmen Wien, erklärt stolz: „Die ID Austria ist ein unverzichtbarer Bestandteil der digitalen Identität. Wir freuen uns, Kunden dieses Service rasch und unbürokratisch anbieten zu können.“

Nach wenigen Minuten war der Amtsweg geschafft, und die „Krone“ durfte zu Hause die digitale Allzweckwaffe lösen.

Porträt von Josef Poyer
Josef Poyer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
10° / 20°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
9° / 20°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
9° / 19°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
9° / 20°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
7° / 20°
Symbol bedeckt

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
227.056 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
207.737 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
200.058 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Mehr Wien
Digitale Mutprobe
Geht es wirklich in acht Minuten zur ID Austria?
Krone Plus Logo
Wiener Rechenbeispiel
Gasheizung: Versteckte Kosten von 785 Euro im Jahr
Deadline 29. Oktober
Letzte Frist gesetzt! Mauerwerk droht Ausschluss
In in Wien
Immersive Ausstellung: Reisen durch Raum und Zeit
Weltmuseum Wien
Farbenfroh & nachhaltig: Mexikos gelebtes Welterbe
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf