Geht es wirklich in acht Minuten zur ID Austria?

Der Alltag wird digital und hoffentlich auch einfacher

Fakt ist, die ID Austria bietet nebst aller Bedenken auch eine Vielzahl von Vorteilen, die den Alltag deutlich vereinfachen und viele bislang auch mühsame Amtswege überflüssig machen. Sie dient als sicherer digitaler Ausweis, mit dem man sich bei öffentlichen Einrichtungen und sogar privaten Diensten eindeutig identifizieren kann.