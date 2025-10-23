Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hilfen für Ukraine

EU-Spitzen vertagen die 140-Milliarden-Frage

Außenpolitik
23.10.2025 22:51
Kanzler Stocker (r.) im Gespräch mit Spaniens Premier Pedro Sanchez und EU-Parlamentspräsidentin ...
Kanzler Stocker (r.) im Gespräch mit Spaniens Premier Pedro Sanchez und EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola(Bild: AFP/JOHN THYS)

Russisches Geld für Waffenkäufe im Krieg gegen Russland? Neben der Wirtschaftswende und dem Klimaschutz rangen die 27 Staats- und Regierungschefs auch um eine neue Finanzspritze für die Ukraine. Kreative Lösungen scheinen notwendig – und möglich zu sein. Beim EU-Gipfel am Donnerstag gab es aber keinen Durchbruch.

0 Kommentare

Der EU-Gipfel hatte noch gar nicht richtig begonnen, da konnten die 27 Staats- und Regierungschefs auch schon die erste Einigung verkünden. Das mittlerweile bereits 19. Sanktionspaket gegen Russland wurde fixiert, da die Slowakei ihren Vorbehalt gegen die neuen Strafen aufgab. Parallel dazu wurde bekannt, dass auch die US-Regierung neue Sanktionen gegen russische Ölkonzerne verhängt, die Russlands Kriegsmaschinerie mit finanziert haben. Maßnahmen, die der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj als „sehr wichtig“ begrüßt. Die Sanktionen seien „entscheidend“ für sein Land, sagte er am Donnerstag in Brüssel und rief die EU dazu auf, den Druck auf Russlands Präsident Wladimir Putin zu erhöhen.

Rechtsgrundlage für Geldbeschaffung fehlt
Die Regierungschefs lieferten und zogen die Schrauben gegen Russland beim EU-Gipfel sogleich noch einmal neu an. Ein 140 Milliarden Euro teures Paket für die Ukraine sollte geschnürt – und für Waffenkäufe verwendet werden. Finanziert werden sollte das Paket, so sieht es zumindest der Plan einiger Staatschefs vor, just mit Geldern, die teilweise aus Russland kommen und auf eingefrorenen Konten in Belgien liegen. Die Milliarden sollten einerseits von der EU als Institution aufgenommen und dann andererseits als Garantie eingesetzt werden, um entsprechende Kredite aufnehmen zu können.

Bis zum späten Donnerstagabend wurde darüber verhandelt, ein Durchbruch konnte aber nicht erzielt werden. Die Entscheidung wurde auf den nächsten Gipfel im Dezember vertagt. Laut Ratspräsident António Costa ist die EU dennoch „entschlossen, den dringenden Finanzbedarf der Ukraine für die nächsten zwei Jahre zu decken, einschließlich der Unterstützung ihrer militärischen und verteidigungspolitischen Bemühungen“. Das wurde in einer Erklärung festgeschrieben, ein Passus zur Nutzung eingefrorener russischer Vermögen wurde gestrichen.

Stocker verhandelte beim Gipfel mit und pocht auf Rechtssicherheit.
Stocker verhandelte beim Gipfel mit und pocht auf Rechtssicherheit.(Bild: BKA/Florian Schrötter)

„Brauchen taugliches Rechtskonstrukt“
Das völkerrechtliche Neuland, das man damit betreten hätte, hatte unter den Regierungschefs für Skepsis sorgt. Immerhin könnten vor einem internationalen Gericht russische Regressforderungen geltend gemacht werden. Vor allem in Belgien fürchtet man, auf den Haftungen alleine sitzenzubleiben. Ministerpräsident Bart De Wever koppelte die Zustimmung Belgiens daher an Bedingungen wie die vollständige Vergemeinschaftung des Risikos von Klagen sowie Garantien. „Wir brauchen ein taugliches Rechtskonstrukt als Basis“, pocht auch Kanzler (und Jurist) Christian Stocker auf Klarheit.

Die Millionenfrage bei den Milliarden bleibt: Wie sollte man das sonst finanzieren? Die EU-Kommission und die deutsche Bundesregierung haben dazu am Donnerstag noch ein kompliziertes Verfahren vorgeschlagen: Danach werden die liquiden Mittel genutzt, damit Euroclear Anleihen der EU-Kommission kauft und diese einlagert. Der Ukraine wiederum sollen die 140 Milliarden Euro als zinslose Kredite gegeben werden. Diese sollen das Land erst dann zurückzahlen, wenn Russland am Ende des Krieges – wie erhofft – Reparationen zahlt. Weil aber unklar ist, ob diese Rückzahlung möglich sein wird und weil auf jeden Fall eine Enteignung Russlands vermieden werden soll, sollen die 27 EU-Staaten die EU-Anleihen aus ihren nationalen Haushalten absichern.

Lesen Sie auch:
Bereits in Salzburg sah man sie Seite an Seite. Auch in Brüssel wollen die Kanzler Merz und ...
Noch vor dem EU-Gipfel
Kanzler-Duo pocht auf Wirtschaftswende in der EU
23.10.2025
Neue Verschärfungen
EU einigte sich auf 19. Russland-Sanktionspaket
22.10.2025
Klare Kante gegen EU
Verbrenner-Aus: Zwei Länder blockieren Rückzieher
21.10.2025

Zähes Ringen ums Verbrenner-Verbot
Der Teufel im Detail steckt auch beim Verbrenner-Verbot. Der deutsche Kanzler Friedrich Merz versuchte Pflöcke einzuschlagen, um die EU-Kommission auch mit der Hilfe Österreichs noch dazu zu drängen, ihr De-facto-Verbot für Verbrennungsmotoren ab dem Jahr 2035 ganz aufzuheben. Doch vor allem Frankreich hat andere Vorstellungen und einen mit Spanien abgestimmten Vorschlag vorgelegt, der Flexibilität bei der Gesetzgebung für 2035 vorsieht – jedoch nur für Autohersteller, die noch zu definierende lokale Produktionsanforderungen erfüllen.

Klimaziele und Wirtschaft „gemeinsam denken“
Auch die – wie berichtet – im Vorfeld des Gipfels geforderte Wirtschaftswende sorgte wieder für Diskussionen. Stocker plädierte dafür, die Klimaziele und die Wettbewerbsfähigkeit „gemeinsam zu denken“. Soll heißen: Nur mit einem wirtschaftlichen Aufschwung wird der Green Deal eines Tages auch Wirklichkeit.

Porträt von Nikolaus Frings
Nikolaus Frings
Porträt von Matthias Fuchs
Matthias Fuchs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
236.358 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
217.534 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
201.644 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Mehr Außenpolitik
Hilfen für Ukraine
EU-Spitzen vertagen die 140-Milliarden-Frage
„Gewisse Konsequenzen“
Putin reagiert kühl auf Sanktionen – und zündelt
Fest in Graz
„Großes Vorbild“: Waltraud Klasnic feiert 80er
Unter Hochspannung
Gewesslers Frontalattacke auf ÖVP-Energieminister
Tod des Landesrates
Schwaigers Handschlag wird Salzburg sehr fehlen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf