EU-Spitzen vertagen die 140-Milliarden-Frage

Die Millionenfrage bei den Milliarden bleibt: Wie sollte man das sonst finanzieren? Die EU-Kommission und die deutsche Bundesregierung haben dazu am Donnerstag noch ein kompliziertes Verfahren vorgeschlagen: Danach werden die liquiden Mittel genutzt, damit Euroclear Anleihen der EU-Kommission kauft und diese einlagert. Der Ukraine wiederum sollen die 140 Milliarden Euro als zinslose Kredite gegeben werden. Diese sollen das Land erst dann zurückzahlen, wenn Russland am Ende des Krieges – wie erhofft – Reparationen zahlt. Weil aber unklar ist, ob diese Rückzahlung möglich sein wird und weil auf jeden Fall eine Enteignung Russlands vermieden werden soll, sollen die 27 EU-Staaten die EU-Anleihen aus ihren nationalen Haushalten absichern.