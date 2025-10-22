Wie ein 20-Cent-Teil die Bänder stillstehen lässt

Was wäre die Folge für Industrie und Verbraucher?

Fehlen die Chips, können auch keine Autos mehr gebaut werden. Zumindest ist mit längeren Lieferzeiten zu rechnen, es könnten aber auch Teile der Neuwagenproduktion in Europa komplett zum Erliegen kommen. Neuwagen dürften dann wie in der letzten Chipkrise deutlich schwerer zu bekommen und entsprechend teuer werden.