„Wir haben die Stimmung lange gedämpft!“

Das aber leider nicht mehr gefallen ist. Verteidiger Emanuel Aiwu seufzte: „Das Spielglück war mehr auf der anderen Seite. Wir haben vor allem erste Halbzeit gezeigt, was wir können, sind auch in Führung gegangen, leider haben wir es nicht über die Zeit bringen können. Vielleicht fehlen da noch ein paar Prozent“, war der 24-Jährige selbstkritisch, sagte aber auch: „Wir haben die Stimmung der Celtic-Fans mit unserer Leistung gut gedämpft“, so Aiwu, der vom Sturm-Anhang begeistert war: „Man hört die Sturm-Fans auch nach dem Spiel noch immer singen, sie haben uns sehr geholfen, leider haben wir ihnen keine Punkte bescheren können.“ Was fehlte? „Wenn man dann einen Augenblick nicht da ist, wird das auf so einem Niveau sofort bestraft.“