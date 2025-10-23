Peter Stöger: „Ich kann nicht sagen, dass …“

Die Krise von Rapid hat sich auch am Donnerstag fortgesetzt. Die Hütteldorfer kassierten in der Fußball-Conference-League gegen Fiorentina eine 0:3-Heimniederlage und halten damit bei fünf Pflichtspielniederlagen in Folge. Hier die Stimmen zur Partie ...
Peter Stöger (Rapid-Trainer): „Wir haben gegen eine Mannschaft mit viel individueller Qualität gespielt, da war klar, dass vieles funktionieren muss. Der frühe Rückstand hat es nicht leichter gemacht. Fiorentina ist als verdienter Sieger vom Platz gegangen. Ich kann nicht sagen, dass es mir von den Basics her nicht gefallen hätte. Das war ein anderes Gesicht als gegen den LASK. Wegen der Umstellung auf eine Dreierkette haben wir nicht verloren. Ich bleibe dabei, dass es eine gute Variante für uns sein kann. Ich kann Hedl nicht mehr Unterstützung geben, als ihn in die Startelf zu stellen.“
Stefano Pioli (Fiorentina-Trainer): „Rapid hat nicht so viel Druck gemacht. Wir hatten schon in der ersten Hälfte gute Chancen auf das zweite Tor. Wir haben eine starke Leistung gebracht.“
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.