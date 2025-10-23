Vorteilswelt
Stimmen zum Spiel

Peter Stöger: „Ich kann nicht sagen, dass …“

Fußball International
23.10.2025 22:03
Rapid-Trainer Peter Stöger
Rapid-Trainer Peter Stöger(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Die Krise von Rapid hat sich auch am Donnerstag fortgesetzt. Die Hütteldorfer kassierten in der Fußball-Conference-League gegen Fiorentina eine 0:3-Heimniederlage und halten damit bei fünf Pflichtspielniederlagen in Folge. Hier die Stimmen zur Partie ...

Peter Stöger (Rapid-Trainer): „Wir haben gegen eine Mannschaft mit viel individueller Qualität gespielt, da war klar, dass vieles funktionieren muss. Der frühe Rückstand hat es nicht leichter gemacht. Fiorentina ist als verdienter Sieger vom Platz gegangen. Ich kann nicht sagen, dass es mir von den Basics her nicht gefallen hätte. Das war ein anderes Gesicht als gegen den LASK. Wegen der Umstellung auf eine Dreierkette haben wir nicht verloren. Ich bleibe dabei, dass es eine gute Variante für uns sein kann. Ich kann Hedl nicht mehr Unterstützung geben, als ihn in die Startelf zu stellen.“

Lesen Sie auch:
Rapid fehlte gegen Fiorentina die nötige Durchschlagskraft.
0:3 gegen Fiorentina
Rapid kassiert zweite Pleite in Conference League
23.10.2025

Stefano Pioli (Fiorentina-Trainer): „Rapid hat nicht so viel Druck gemacht. Wir hatten schon in der ersten Hälfte gute Chancen auf das zweite Tor. Wir haben eine starke Leistung gebracht.“

