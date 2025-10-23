Peter Stöger: „Ich kann nicht sagen, dass …“

Peter Stöger (Rapid-Trainer): „Wir haben gegen eine Mannschaft mit viel individueller Qualität gespielt, da war klar, dass vieles funktionieren muss. Der frühe Rückstand hat es nicht leichter gemacht. Fiorentina ist als verdienter Sieger vom Platz gegangen. Ich kann nicht sagen, dass es mir von den Basics her nicht gefallen hätte. Das war ein anderes Gesicht als gegen den LASK. Wegen der Umstellung auf eine Dreierkette haben wir nicht verloren. Ich bleibe dabei, dass es eine gute Variante für uns sein kann. Ich kann Hedl nicht mehr Unterstützung geben, als ihn in die Startelf zu stellen.“