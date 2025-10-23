FC Salzburg gegen Ferencvaros – ab 18.45 Uhr LIVE

„Offensiver Ansatz“

„Ein Sieg verändert alles, und wir haben es in der Hand“, betonte Letsch. „Wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir jetzt anschreiben.“ Nach Ferencvaros geht es Anfang November mit einem weiteren Heimspiel gegen die Go Ahead Eagles aus den Niederlanden weiter. Von einem „Endspiel“ gegen die Ungarn wollte Letsch jedenfalls nichts wissen. Er werde einen „offensiven Ansatz“ wählen. „So gehen wir grundsätzlich aber in jedes Spiel.“ Nicht dabei ist weiter Kapitän Mads Bidstrup, der sich weiter mit den Folgen einer Oberschenkelverletzung plagt.