Celtic Glasgow gegen Sturm Graz – ab 21 Uhr LIVE

Celtic noch nicht auf Touren

2.500 Fans der Steirer haben die Reise nach Schottland gebucht. Erwarten wird sie eine stimmgewaltige Arena. Der Celtic Park fasst über 60.000 Besucher, über 46.000 saßen in der Europa League gegen Sporting Braga auf den Rängen. Gegen die Portugiesen verlor Celtic 0:2, davor spielten die Schotten in Belgrad bei Roter Stern 1:1. Das Tor der Serben schoss Marko Arnautovic. In der Meisterschaft lief es für Celtic zuletzt ebenfalls nicht nach Wunsch. Am Wochenende setzte es mit einem 0:2 bei Dundee United die erste Saisonniederlage.