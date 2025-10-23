Sturm über Kärnten: Bäume geknickt, Stromausfälle

In Tausenden Haushalten sitzt man Donnerstagabend im Dunkeln: Wegen der Sturmschäden sind Stromleitungen unterbrochen. Die Monteure müssen vor allem in den Gemeinden in Unterkärnten, in den Bezirken St. Veit, Feldkirchen, Klagenfurt, Völkermarkt und Wolfsberg, ausrücken. Beispielsweise ist es in und rund um Poggersdorf völlig finster. Und für viele Haushalte wird die Dunkelheit wohl die ganze Nacht andauern, denn die Reparaturarbeiten sind bei dem Wetter und wegen der Häufigkeit nicht so rasch zu beenden.