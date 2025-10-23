Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unwetter

Sturm über Kärnten: Bäume geknickt, Stromausfälle

Kärnten
23.10.2025 21:31
Kurz nach 20 Uhr schrillte am Donnerstag die Sirene für die FF Ossiach: Auf der Ossiacher ...
Kurz nach 20 Uhr schrillte am Donnerstag die Sirene für die FF Ossiach: Auf der Ossiacher Süduferstraße war ein Baum auf ein Fahrzeug gestürzt.(Bild: FF Ossiach)

Wie von den Meteorologen angekündigt, hat sich das Wetter geändert, es wurde kühler und regnerisch – doch vor allem der Sturm sorgt für Schäden: Tausende Haushalte sind bereits ohne Strom.

0 Kommentare

Am Abend wurde der Sturm intensiver, nicht nur zahllose Blätter waren auf den Straßen zu sehen, auch Bäume wurden geknickt und entwurzelt. In Ossiach landete so ein vom Sturm gefällter Baum auf einem Auto. 

Mehrere Bäume stürzten in St. Oswald auf die L92 Saualpenstraße, weswegen die Feuerwehr Eberstein seit 20.30 Uhr im Einsatz steht. Einen ähnlichen Einsatz hat die FF Bad Bleiberg auf der Landesstraße 35. Die Kameraden warnen: „Achtung! Zwischen Villach und Bad Bleiberg ist aufgrund des starken Sturms mit Behinderungen und verschmutzter Fahrbahn zu rechnen!“

„PKW gegen Baum“ hieß es im ursprünglichen Alarm für die FF Moosburg. Als die Einsatzkräfte auf der L73 Mitterteich Straße eintrafen, stellte sich glücklicherweise heraus, dass kein Auto verunfallt war. Der vom Sturm umgeworfene Baum wurde mit vereinten Kräften entfernt und die Fahrbahn gereinigt. Die Landesalarm- und Warnzentrale hat zahllose Einsätze zu koordinieren, laufend kommen neue Schadensmeldungen herein.

Auch die FF Moosburg steht nach einem Sturmschaden im Einsatz.
Auch die FF Moosburg steht nach einem Sturmschaden im Einsatz.(Bild: FF Moosburg)

In Tausenden Haushalten sitzt man Donnerstagabend im Dunkeln: Wegen der Sturmschäden sind Stromleitungen unterbrochen. Die Monteure müssen vor allem in den Gemeinden in Unterkärnten, in den Bezirken St. Veit, Feldkirchen, Klagenfurt, Völkermarkt und Wolfsberg, ausrücken. Beispielsweise ist es in und rund um Poggersdorf völlig finster. Und für viele Haushalte wird die Dunkelheit wohl die ganze Nacht andauern, denn die Reparaturarbeiten sind bei dem Wetter und wegen der Häufigkeit nicht so rasch zu beenden.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
227.056 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
207.737 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
200.058 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Mehr Kärnten
Unwetter
Sturm über Kärnten: Bäume geknickt, Stromausfälle
St. Wolfgang in Grades
Brände und Besuche vom Teufel und vom Papst
Täter entwischt
Taschendiebe auf Straße: Opfer nahm Verfolgung auf
Krone Plus Logo
Alle jagen Steindorf
Star-Dichte im Amateur-Eishockey nimmt weiter zu
Krone Plus Logo
Endstation Wörthersee
Fake-Kennzeichen am Boliden kostet 14.000 Euro
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf