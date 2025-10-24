Dreimal Tiefstnote! Salzburg von der Rolle

Auch der dritte Spieltag in der Europa League endete für den FC Red Bull Salzburg mit einer Enttäuschung. Die Leistung gegen Ferencvaros war über weite Strecken zu wenig. Während ein Kicker stehengelassen wurde wie nach einem verpatzten Date, zeigte nur einer Konstanz über 90 Minuten. Die Noten der „Krone“ im Detail.
Alexander Schlager: Note 4
Hielt in Halbzeit eins einen Elfer. Fiel über 90 Minuten im Gegensatz zu den Kollegen nicht ab.
Stefan Lainer: Note 2
War zum wiederholten Mal an einem Gegentreffer beteiligt, als er die Flanke zum 1:1 nicht unterband.
Joane Gadou: Note 2
Solider Beginn, vor dem 1:3 wurde er stehengelassen wie nach einem verpatzten ersten Date. War ein Unsicherheitsfaktor. Vergab spät eine Riesenchance.
Jacob Rasmussen: Note 2
Verschuldete einen Elfer, den Schlager halten konnte. Hatte bei einer weiteren Topchance des Gegners in der Schlussphase noch einmal richtig Dusel.
Frans Krätzig: Note 1
Beim 1:1 im Tiefschlaf. Ein gebrauchter Tag für ihn.
Maurits Kjaergaard: Note 1
Die fehlende Spielpraxis war nicht zu übersehen. Torschütze Zachariassen war es für den Dänen dafür.
Soumaila Diabate: Note 2
Schaffte es trotz kämpferisch guter Leistung nicht, im Mittelfeldzentrum für Stabilität zu sorgen.
Moussa Yeo: Note 2
Hatte in den ersten zwanzig Minuten ein paar gute Szenen. Fiel dann stark ab.
Kerim Alajbegovic: Note 2
Probierte viel (fünf Schüsse), der giftige Gegner ließ den Jungspund aber immer wieder verzweifeln.
Petar Ratkov: Note 1
Null Schüsse – völlig unsichtbar!
Edmund Baidoo: Note 3
Bester Offensivmann der Startelf. Traf überlegt.
Sota Kitano: Note 3
Brachte Schwung in die Partie, legte das 2:3 auf.
Yorbe Vertessen: Note 4
Erzielte den Anschlusstreffer, vergab danach völlig frei per Kopf das 3:3. Empfahl sich für die Startelf.
Clement Bischoff: Note 2
Ohne Aktion.
Karim Onisiwo: Note 2
Siehe Bischoff.
Tim Trummer: Note 0
Trainer Thomas Letsch: Note 2
Bereits nach 20 Minuten wurde seine Truppe viel zu passiv. Seine Halbzeitansprache fruchtete nicht, dafür stachen zwei Joker.
