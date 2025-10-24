Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Bewertung

Dreimal Tiefstnote! Salzburg von der Rolle

Salzburg
24.10.2025 00:00
Alexander Schlager und Red Bull Salzburg stand die Enttäuschung über das 2:3 gegen Ferencvaros ...
Alexander Schlager und Red Bull Salzburg stand die Enttäuschung über das 2:3 gegen Ferencvaros ins Gesicht geschrieben.(Bild: Tröster Andreas)

Auch der dritte Spieltag in der Europa League endete für den FC Red Bull Salzburg mit einer Enttäuschung. Die Leistung gegen Ferencvaros war über weite Strecken zu wenig. Während ein Kicker stehengelassen wurde wie nach einem verpatzten Date, zeigte nur einer Konstanz über 90 Minuten. Die Noten der „Krone“ im Detail.

0 Kommentare

Alexander Schlager: Note 4
Hielt in Halbzeit eins einen Elfer. Fiel über 90 Minuten im Gegensatz zu den Kollegen nicht ab.

Stefan Lainer: Note 2
War zum wiederholten Mal an einem Gegentreffer beteiligt, als er die Flanke zum 1:1 nicht unterband.

Joane Gadou: Note 2
Solider Beginn, vor dem 1:3 wurde er stehengelassen wie nach einem verpatzten ersten Date. War ein Unsicherheitsfaktor. Vergab spät eine Riesenchance.

Jacob Rasmussen: Note 2
Verschuldete einen Elfer, den Schlager halten konnte. Hatte bei einer weiteren Topchance des Gegners in der Schlussphase noch einmal richtig Dusel.

Frans Krätzig: Note 1
Beim 1:1 im Tiefschlaf. Ein gebrauchter Tag für ihn.

Maurits Kjaergaard: Note 1
Die fehlende Spielpraxis war nicht zu übersehen. Torschütze Zachariassen war es für den Dänen dafür.

Yorbe Vertessen brachte viel Schwung ins Spiel.
Yorbe Vertessen brachte viel Schwung ins Spiel.(Bild: Tröster Andreas)

Soumaila Diabate: Note 2
Schaffte es trotz kämpferisch guter Leistung nicht, im Mittelfeldzentrum für Stabilität zu sorgen.

Moussa Yeo: Note 2
Hatte in den ersten zwanzig Minuten ein paar gute Szenen. Fiel dann stark ab.

Kerim Alajbegovic: Note 2
Probierte viel (fünf Schüsse), der giftige Gegner ließ den Jungspund aber immer wieder verzweifeln.

Petar Ratkov: Note 1
Null Schüsse – völlig unsichtbar!

Edmund Baidoo: Note 3
Bester Offensivmann der Startelf. Traf überlegt.

Sota Kitano: Note 3
Brachte Schwung in die Partie, legte das 2:3 auf.

Lesen Sie auch:
FC Salzburg bleibt weiterhin ohne Sieg in der Europa-League-Ligaphase.
Fan-Drama vor Spiel
Salzburg verliert auch drittes Europa-League-Spiel
23.10.2025

Yorbe Vertessen: Note 4
Erzielte den Anschlusstreffer, vergab danach völlig frei per Kopf das 3:3. Empfahl sich für die Startelf.

Clement Bischoff: Note 2
Ohne Aktion.

Karim Onisiwo: Note 2
Siehe Bischoff.

Tim Trummer: Note 0

Trainer Thomas Letsch: Note 2
Bereits nach 20 Minuten wurde seine Truppe viel zu passiv. Seine Halbzeitansprache fruchtete nicht, dafür stachen zwei Joker.

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Porträt von Christoph Nister
Christoph Nister
Porträt von Philip Kirchtag
Philip Kirchtag
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
240.324 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
221.022 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
202.118 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf