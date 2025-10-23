Putin in eigener Gefangenschaft

Der deutsche Professor und Osteuropa-Publizist Karl Schlögel klagte bei seiner Ehrung: „Es gibt viele Russlandversteher, aber wenige, die Russland verstehen.“ Österreich hat so einen Kenner: den langjährigen Spitzendiplomaten Martin Sajdik in Moskau und Kiew. Er sagt: „Putin glaubt, derzeit nicht verhandeln zu können, weil das seine eigene Verfassungsänderung verletzen würde.“ Er hatte sie sozusagen voreilig verabschieden lassen.