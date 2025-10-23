Erster Rauswurf: Drama um Forsthaus-Verrat

Was für ein Auftakt! Nach der feuchtfröhlichen Einstiegsnacht im „Forsthaus Rampensau“ ist die Stimmung am nächsten Morgen endgültig im Keller. Statt Katerfrühstück gibt es Streit, Tränen und den ersten Rauswurf.
Ex-Profi-Kicker Otto Konrad mutiert zum Moralapostel und stellt Reality-Queen Sabrina bloß: „Damit du der Gruppe zurückgeben kannst, was du ihnen gestern genommen hast – welche Buße bist du bereit zu tun?“ Autsch! Die Luft ist dicker als der Schnapsgeruch vom Vorabend.
„Prominenter Obstsalat“
Dann folgt das erste Spiel – und das hat's in sich: „Ein ausgesprochen prominenter Obstsalat“. Eine wilde Mischung aus Ballwerfen und Promi-Zitate-Raten, bei der die Kandidaten erraten müssen, welche bekannten Persönlichkeiten die Sprüche gedroppt haben.
Fußballerhumor trifft Trash-TV
Und da waren diesmal echte Highlights dabei: „Da sind ein paar Hurenkinder dabei!„ – natürlich wusste Otto (Ex-Fußballer) das sofort, schließlich stammt der legendäre Ausspruch vom ebenso legendären Herbert Prohaska. Fußballerhumor trifft Trash-TV – und Otto fühlte sich sichtlich in seinem Element.
Noch derber wurde es mit dem Zitat „Nippies in die Klangschalen scheißen!„ – ein Spruch der Wiener Autorin Stefanie Sargnagel, die für ihre feministischen Aussagen Kultstatus erreicht hat. Patrick („Tinderreisen“)“ grinste breit: „Auf jeden Fall kenn ich’s. Die ist halt a bissl so a Feministin.“
Sabrina stichelt wieder gegen Ex-Freund
Und dann wurde’s ganz persönlich: Sabrina und ihr Ex-Freund waren am langsamsten und gleich stichelte sie trocken gegen ihn: „Vielleicht nochmal hinterfragen, ob du doch so gut mit Bällen umgehen kannst.“
Am Ende holen sich die Influencerinnen Zoe und Hanna mit Köpfchen und Teamgeist den Sieg und sichern sich damit beim „Großen Absägen“ automatisch einen Platz im Forsthaus. Auch Patrick und Danny können nicht nominiert werden.
Die ersten Allianzen
Für alle anderen heißt es: zittern, lächeln und taktieren. Währenddessen formiert sich die sogenannte Tinder-Allianz: Linda flirtet sich strategisch durchs Haus, um Verbündete zu sichern. Patrick scheint zwar begeistert, doch Danny hat Zweifel: „I glaub ned, dass die Linda a komplett Grade is.“
Und es dauert nicht lange, bis auch der Rest des Hauses mitmischt: Schon nach nur einem Tag wird im Forsthaus heftig über Linda und Yessica gelästert.
„Ladys before Daddys“
Kurz vor der „Absägung“ entsteht dann die „Sabrina-Allianz“. In letzter Minute schmiedet die Reality-Queen gemeinsam mit anderen Kandidatinnen einen neuen Plan – und ändert kurzerhand, wen sie wählt. Das neue Motto: „Ladys before Daddys“. Denn wie immer gilt: Im Forsthaus ist kein Bündnis sicher.
Emotional, falsch und hinterlistig
Dann folgt das erste große Absägen – und es wird emotional, falsch und hinterlistig zugleich. Mit den Worten „Wir haben euch wirklich lieb“ versuchen Vanessa und Elisabeth, ihre Entscheidung zu tarnen, und wählen dann doch Otto und Bianca. Noch kurz davor hatten sie versichert, dass sie sich „keine Sorgen machen müssen“. Wütend und enttäuscht macht Bianca ihrem Ärger Luft.
Am Ende hagelt es trotzdem ganze sechs Stimmen für Otto und Bianca – trotz Kochkünsten. Schon am nächsten Morgen heißt es: Koffer packen!
„Wir zwei – und alle hot girls, you know?“
Dazu sorgen Ferry und sein Kollege, die permanent Englisch und Deutsch mixen, für Dauer-Untertitel und jede Menge unfreiwillige Comedy. Ferry haut zum Schluss noch einen raus: Sein „Traum fürs Finale“? „Wir zwei – und alle hot girls, you know?“ Mehr Forsthaus-Flirtwahnsinn geht echt nicht!
„Forsthaus Rampensau“ – Donnerstag, 20.15 Uhr auf JOYN & ATV.
