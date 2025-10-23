Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ein Prestige-Erfolg

Ex-Adler flog für Zeller Eisbären Derby-Sieg ein

Salzburg
23.10.2025 23:09
Die Zeller Eisbären freuten sich über den Derbysieg.
Die Zeller Eisbären freuten sich über den Derbysieg.(Bild: Johannes Radlwimmer)

Mit einer starken Fangquote avancierte Alexander Schmidt beim 3:2-Derbysieg der Zeller Eisbären in der Alps Hockey League gegen Kitzbühel zum gefeierten Matchwinner. Auch in Slowenien freute man sich über eine starke Tormannleistung: Die Red Bull Hockey Juniors siegten beim Vorjahresfinalisten zu Null! 

0 Kommentare

Wir sind sicher keine Freunde.“ Vor dem Derby hatte Kitzbühel keine Nettigkeiten für die Zeller Eisbären übrig gehabt. Die Fronten sind nach dem Transfersommer immer noch verhärtet. Dass sich die Pinzgauer Goalie Alexander Schmidt sicherten, dürfte die Gamsstädter nach dem Aufeinandertreffen am Donnerstag noch ein bisschen mehr schmerzen!

Alexander Schmidt zeigte gegen seinen Ex-Klub auf.
Alexander Schmidt zeigte gegen seinen Ex-Klub auf.(Bild: Johannes Radlwimmer)

Die Nummer 25 der Eisbären wehrte insgesamt 39 Pucks auf sein Tor ab und verzeichnete eine Fangquote von über 95 Prozent. Vor 2096 Zuschauern war der gebürtige Villacher in Minute fünf noch machtlos gewesen, als sein Ex-Klub zur Führung kam. Doch der 25-Jährige sah folglich, wie seine Vorderleute das Spiel auf den Kopf stellten. Tim Coffman (15.), Blaz Tomazevic (30.) und Maximilian Wilfan (37.) brachten den amtierenden Meister komfortabel in Führung. Die Gäste konnten im dritten Drittel nur mehr auf 2:3 verkürzen. Einerseits, weil der ehemalige Adler Schmidt vorm Kasten auch als Eisbär gekonnt zu den Pucks flog. Andererseits, weil die Eisbären ihr letztes Fell riskierten, Dominik Prodinger stark einen Schuss blockte.

Lesen Sie auch:
Bei Zell-Gegner Kitzbühel sitzt der Stachel der beiden Sommertransfers Schmid (Bild) und Schmidt ...
Eisbären vs. Adler
Vor Eishockey-Derby in Zell: „Sind keine Freunde!“
23.10.2025

Red Bull Juniors neuer Leader
„Wir haben von Minute eins an so gespielt, wie wir das wollten. Insgesamt war es eine super Mannschaftsleistung“, lobte Stürmer Leon Widhalm.

Einen klaren 3:0-Auswärtssieg bei Vorjahresfinalist Jesenice feierten die jungen Eisbullen. Auch hier durfte sich ein Goalie feiern lassen. Der Rosenheimer Valentin Ankirchner hielt bei 23 Schüssen auf sein Tor die Null. „In vier Spielen nur drei Gegentore zu erhalten spricht für unser Torhüterteam“, lobte Cheftrainer Teemu Levijoki, der sich auch über die Tabellenführung in der Alps Hockey League freuen konnte.

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
236.358 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
217.534 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
201.644 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf