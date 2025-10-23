Ex-Adler flog für Zeller Eisbären Derby-Sieg ein

Die Nummer 25 der Eisbären wehrte insgesamt 39 Pucks auf sein Tor ab und verzeichnete eine Fangquote von über 95 Prozent. Vor 2096 Zuschauern war der gebürtige Villacher in Minute fünf noch machtlos gewesen, als sein Ex-Klub zur Führung kam. Doch der 25-Jährige sah folglich, wie seine Vorderleute das Spiel auf den Kopf stellten. Tim Coffman (15.), Blaz Tomazevic (30.) und Maximilian Wilfan (37.) brachten den amtierenden Meister komfortabel in Führung. Die Gäste konnten im dritten Drittel nur mehr auf 2:3 verkürzen. Einerseits, weil der ehemalige Adler Schmidt vorm Kasten auch als Eisbär gekonnt zu den Pucks flog. Andererseits, weil die Eisbären ihr letztes Fell riskierten, Dominik Prodinger stark einen Schuss blockte.