Übernahme von KTM durch Inder steht kurz bevor

Bedingungen auferlegt

Am Donnerstag kam von einer entscheidenden Stelle grünes Licht: Die Übernahmekommission genehmigte den Verkauf der Anteile an die Inder, ohne dass diese ein Übernahmeangebot an alle Aktionäre machen müssen. Allerdings wurden Bajaj einige Bedingungen auferlegt, um die Interessen der anderen Aktionäre zu schützen. Die wettbewerbsrechtlichen Genehmigungen stehen noch aus.