Jannik Sinner gegen Flavio Cobolli heute LIVE

Achtelfinale bei den Ersten Bank Open: Italiens Topstar Jannik Sinner trifft auf seinen Landsmann Flavio Cobolli. Die Partie beginnt nicht vor 17.30 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Jannik Sinner war mit einer Machtdemonstration ins Turnier gestartet. Der Weltranglistenzweite fertigte am Mittwoch den Deutschen Daniel Altmaier in der Stadthalle im Eilzugstempo 6:0 und 6:2 ab.
Auf dem Weg zu seinem zweiten Wien-Titel nach 2023 wartet auf den Südtiroler im Achtelfinale sein Landsmann Flavio Cobolli. Letzterer setzte sich in Runde eins gegen den Tschechen Tomas Machac mit 7:6(6) und 6:2 durch.
